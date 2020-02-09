القيثارة تستهدف الصدارة في اول اختبار برحلتها الاسيوية

وتسعى كتيبة المدرب الصربي الكسندر اليتش، الى استغلال عاملي الارض والجمهور من اجل الظفر بأول ثلاث نقاط والصعود لصدارة ترتيب المجموعة الأولى منذ البداية، بالرغم من صعوبة الخصم، الذي يسعى بدوره الى تحقيق نتيجة إيجابية تشفع له مستقبلاً في البطولة الاسيوية.نادي الشرطة سير حافلات صباح اليوم من بغداد الى أربيل من اجل دعم الفريق في مباراته، بعدما حصل على الضوء الأخضر من قبل وزارة الداخلية بحكومة إقليم كردستان.

وسيفتقد الفريق الإيراني لخدمات شيخ دياباته وكذلك عارف غلامي وسياوش يزادني وفرشيد اسماعيلي بسبب الإصابة.

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غد.

