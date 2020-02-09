وصول وفد كردي برئاسة طالباني الى بغداد

افاد مصدر سياسي، الاحد، بأن وفدا كرديا برئاسة وزيرة زراعة كردستان بيكرد طالباني وصل الى بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "وفدا كرديا من حكومة الاقليم برئاسة وزيرة الزراعة بيكرد طالباني وعضوية وزير الاقليم وصل قبل قليل الى العاصمة بغداد".
واضاف ان "ممثل حكومة كردستان في بغداد فارس عيسى كان باستقبال الوفد"، مشيرا الى ان "الوفد سيبحث مع بغداد جملة من القضايا بشأن وضع السدود ومستحقات الفلاحين في الاقليم".
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