اعلنت محافظة ذي قار، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد. وقال بيان للمحافظة تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاحد". واضاف ان "ذلك يشمل جميع الدوائر الرسمية باستثناء دوائر الصحة والامن والمصارف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ذي قار تعطل الدوام الرسمي يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.