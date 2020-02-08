عمليات بغداد تصدر بيانا بشأن الاستهداف المتكرر للقوات الامنية من قبل 'متظاهرين'

اصدرت قيادة عمليات بغداد، السبت، بيانا بشأن الاستهداف المتكرر للقوات الامنية من قبل "متظاهرين"، فيما اكدت التزامها في حماية المتظاهرين السلميين.
واضافت ان "هذه الهجمات تطور خطير وتهديد مباشر للقوات الامنية التي تمارس ضبط نفس عالي جدًا رغم انها تقدم الجرحى بشكل يومي"، داعية "المتظاهرين السلميين الى ان ينتبهوا لذلك لان استخدام السلاح والرمانات الهجومية عملا خطيرا يستوجب الرد المباشر والقاء القبض على الفاعلين وتقديمهم للقضاء".
واكدت القيادة "التزامها في حماية المتظاهرين السلميين ومناطق التظاهر"، مشيرة الى انها "ستتخذ سلسلة إجراءات امنية بالتعاون مع المتظاهرين السلميين لمنع تكرار هذه الهجمات الخطرة".
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