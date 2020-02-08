عمليات بغداد تصدر بيانا بشأن الاستهداف المتكرر للقوات الامنية من قبل 'متظاهرين'

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "في الوقت الذي تؤدي قواتنا الامنية واجباتها في حماية المتظاهرين وتامين مناطق التظاهر تكرر في الايام الاخيرة مهاجمتها بالرمانات الهجومية لثلاث مرات على التوالي وقبل قليل حدث إطلاق نار مباشر عليها من سلاح مسدس قرب ساحة الوثبة من الكراج المجاور لأمانة بغداد".

واضافت ان "هذه الهجمات تطور خطير وتهديد مباشر للقوات الامنية التي تمارس ضبط نفس عالي جدًا رغم انها تقدم الجرحى بشكل يومي"، داعية "المتظاهرين السلميين الى ان ينتبهوا لذلك لان استخدام السلاح والرمانات الهجومية عملا خطيرا يستوجب الرد المباشر والقاء القبض على الفاعلين وتقديمهم للقضاء".

واكدت القيادة "التزامها في حماية المتظاهرين السلميين ومناطق التظاهر"، مشيرة الى انها "ستتخذ سلسلة إجراءات امنية بالتعاون مع المتظاهرين السلميين لمنع تكرار هذه الهجمات الخطرة".

