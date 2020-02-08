استهداف مبنى نقابة المعلمين في الديوانية بقنبلة مولوتوف

افاد مصدر امني، السبت، بأن مجهولين استهدفوا مبنى نقابة المعلمين في الديوانية بقنبلة مولوتوف.
وقال المصدر ان "مجهولين القوا قنبلة مولوتوف على مبنى نقابة المعلمين في الديوانية".
واضاف ان "ذلك ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
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