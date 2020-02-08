اصابة ثلاثة اشخاص بتفجير في سوق شعبي ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة في سوق شعبي بمنطقة شهداء البياع في بغداد، انفجرت مساء اليوم، ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح صادف مرورهم لحظة التفجير".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".



يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.