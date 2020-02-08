الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة لـ'التحالف العربي' غربي اليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، مساء اليوم السبت، إسقاط طائرة استطلاع مسيرة تابعة لقوات التحالف العربي، في محافظة الحديدة غرب اليمن.
وأوضحت الجماعة أن "إسقاط الطائرة تم بعد خرقها اتفاق السويد وقيامها بمهام عدائية".
في سياق متصل، اتهم "أنصار الله" القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، بـ"منع رئيس لجنة التنسيق الأممية في الحديدة الجنرال، أبهيجت جوها، من زيارة منطقتي حيس والدريهمي (جنوب الحديدة)".
هذا، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الأمم المتحدة على اتهامات الجماعة للقوات الحكومية.
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