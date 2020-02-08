إصابة رجل وامرأة بانفجار عبوة ناسفة شمال بغداد

أفاد مصدر امني، السبت، بإصابة رجل وامرأة بانفجار عبوة ناسفة شمال العاصمة بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق في منطقة حي القاهرة شمال العاصمة بغداد انفجرت، ما أسفر عن إصابة رجل وامرأة بجروح".
وأضاف أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مشفى قريب لتلقي العلاج".
وكان مصدر امني افاد، مساء اليوم السبت، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة قرب مقهى في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة، فيما أصيب مدني بانفجار عبوة ناسفة في منطقة جكوك شمالي العاصمة.
وأضاف أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مشفى قريب لتلقي العلاج".
وكان مصدر امني افاد، مساء اليوم السبت، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة قرب مقهى في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة، فيما أصيب مدني بانفجار عبوة ناسفة في منطقة جكوك شمالي العاصمة.
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