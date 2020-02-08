وزير النقل يعلن استقبال أكبر باخرة لنقل البضائع منذ تأسيس الموانئ

أعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، السبت، استقبال ميناء أم قصر الشمالي الباخرة العملاقة MSC Renee بطول 366.45 m وهي أكبر باخرة تستقبلها المؤانئ العراقية منذ تأسيسها. وقال لعيبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هذه الباخرة العملاقة رست في عشر مؤانئ قبل أن تصل لميناء أم قصر الشمالي بطاقة تبلغ 14,000 الف حاوية وتحمل على متنها 3688 حاوية وستعود حاملة على ظهرها 8,000 حاوية فارغة".



من جانبه، أكد مدير عام الموانئ العراقية صفاء عبد الحسين، ان "استقبال هذه السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير هو نتيجة أعمال توسعة القنوات الملاحية التي تقوم بها الشركة وفق دراسات ومخططات قد أعدت سلفاً".

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