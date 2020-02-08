اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة في الحرية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، ضمن منطقة الحرية ما اسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

واصيب مدنيان، مساء اليوم السبت، بانفجار عبوة ناسفة قرب مقهى في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة، كما اصيب مدني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.