اخبار العالم / اخبار العراق

اصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

افاد مصدر امني، السبت، باصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق منطقة جكوك انفجرت، مساء اليوم، ما اسفر عن اصابة مدني بجروح خطيرة".

 

وكان مصدر امني افاد، مساء اليوم السبت، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة قرب مقهى في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا