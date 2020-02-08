اصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، باصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق منطقة جكوك انفجرت، مساء اليوم، ما اسفر عن اصابة مدني بجروح خطيرة".

وكان مصدر امني افاد، مساء اليوم السبت، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة قرب مقهى في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.