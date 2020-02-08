الصحة تتخذ إجراءات لمنع الإصابة بفيروس 'كورونا'

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، ان "وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي ترأس، اليوم، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات الصحية المتخذة بخصوص فايروس كورونا المستجد، بمشاركة وفد من خبراء منظمة الصحة العالمية في العراق برئاسة مدير المكتب أدهم رشاد إسماعيل".وأضافت أنه " جرى خلال اللقاء الذي حضره وكلاء الوزارة، مناقشة الوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد عالمياً واقليمياً وعلى الصعيد المحلي".

وأكد علاوي بحسب البيان، على "استمرار المتابعة الحثيثة والدقيقة لكافة التفاصيل وأن خلية الازمة تبقى في حالة انعقاد مستمر لمواكبة كافة التطورات وبشكل مباشر".

وأشار البيان إلى أنه "لم تسجل أي إصابة بالفيروس في جميع مناطق العراق، والتأكيد إتخاذ ومتابعة كافة الاجراءات التي من شأنها منع حدوث حالات للإصابة داخل البلاد".



وأكد، أن "الإجتماع عرض وضع الجالية العراقية التي أُجلِيت من جمهورية الصين الشعبية إلى العراق ووضِعوا تحت المراقبة طيلة فترة حضانة المرض ولمدة ١٤ يوم في مؤسسات صحية معينة لضمان عدم دخول اي حالة إلى العراق مع التأكيد على دور الجهات والوزارات الاخرى المعنية في المتابعة مع الخلية الوزارية التي يترأسها وزير الصحة والبيئة".