اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة قرب مقهى شرقي بغداد

افاد مصدر امني، السبت، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة قرب مقهى في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، مقهى شعبي ضمن منطقة بغداد الجديدة ما اسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

يذكر أن بغداد تتمتع بتحسن أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وحالات اختطاف، فيما تعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة.