الصدر يعلن 'ميثاق ثورة الإصلاح'

اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، عن ميثاق "ثورة الاصلاح"، وفيما دعا الى انسحاب (القبعات الزرق) وتسليم امر حماية المتظاهرين السلميين والخيام بيد القوات الامنية، طالب بأن يكون يوم الجمعة يوما لتظاهرات عراقية حاشدة.

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