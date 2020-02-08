نائب يحذر من تكرار تجربة الحكومة المستقيلة في هذه الحالة

وقال رشيد في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك بعض القوى السياسية التي تضغط كي يكون لها نصيب الكعكة الحكومية المقبلة"، مشيراً إلى أن "رؤيتنا بأن هناك ضرورة وحاجة لعدم القبول بضغوط الكتل السياسية".

ولفت رشيد، إلى أن "خضوع رئيس الحكومة المكلف لتلك الضغوط ومنحهم ما يريدون وفق المحاصصة فهذا معناه العودة لنفس تجربة الحكومة المستقيلة".



وشدد على "أهمية إتاحة الفرصة أمام علاوي لاختيار كابينته الحكومية بكل حرية ومن ثم مراقبته من قبل البرلمان وتقييم عمله وما تقدم به من وعود والتزامات ألزم نفسه بها للجماهير والقوى السياسية".

وكان النائب عن سائرون أمجد العقابي قال، أمس الجمعة، إن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي "رفض الضغوط السياسية وسيقدم كابينته من المستقلين".