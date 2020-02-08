دعا النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية احمد حاجي رشيد، السبت، إلى فسح المجال أمام رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي لاختيار كابينته الحكومية "دون ضغوط"، محذراً من تكرار تجربة الحكومة المستقيلة بحال فرض أسماء معينة عليه.
ولفت رشيد، إلى أن "خضوع رئيس الحكومة المكلف لتلك الضغوط ومنحهم ما يريدون وفق المحاصصة فهذا معناه العودة لنفس تجربة الحكومة المستقيلة".
وشدد على "أهمية إتاحة الفرصة أمام علاوي لاختيار كابينته الحكومية بكل حرية ومن ثم مراقبته من قبل البرلمان وتقييم عمله وما تقدم به من وعود والتزامات ألزم نفسه بها للجماهير والقوى السياسية".
وكان النائب عن سائرون أمجد العقابي قال، أمس الجمعة، إن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي "رفض الضغوط السياسية وسيقدم كابينته من المستقلين".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يحذر من تكرار تجربة الحكومة المستقيلة في هذه الحالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.