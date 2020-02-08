2020-02-08 | 08:30
304 مشاهدة
يدخل منتخبنا الشبابي لكرة القدم معسكراً تدريبياً في الدمام يمتد من 8 إلى 15 شباط الحالي، ويواجه المنتخب السعودي للشباب في مباراتين وديتين يومي 10 و13 من الشهر نفسه، على ملعب "الأمير محمد بن فهد" في الدمام تحضيراً لبطولة كأس العرب التي ستقام في السابع عشر من الشهر الحالي في السعودية.
وأوضح، أن "منتخبنا الشبابي خاض مباريات ودية عديدة مع أندية الدوري الممتاز في الأسابيع الماضية"، معرباً عن امله في أن "يحقق لاعبوه نتائج إيجابية مفرحة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب".
وأضاف، أن "لاعبينا يتمتعون بمؤهلات جيدة تمكنهم من تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس العرب"، مبيناً أن "المباريات الودية القادمة مع المنتخب السعودية سوف تكون الأخيرة من أجل الوقوف على مستويات لاعبينا وجاهزيتهم قبيل المشاركة في بطولة كأس العرب للشباب".
وضم الوفد عبد الجليل صالح مديراً اداريا، وقحطان جثير مدربا، ويساعده كل من خالد محمد صبار ومؤيد جودي واحمد جمعة، وحسين جبار مدربا لحراس المرمى، وارشد الساعدي منسقاً اعلاميا، والدكتور بدران عبد الرزاق طبيبا للفريق، وخضير عباس ورياض حسين معالجين، وحميد محسن وعلي بدر وعمار زهير اداريي الفريق، ولحراسة المرمى احمد شاكر ومحمد حسن وحسن حبيب، واللاعبين كل من نهاد محمد وعبد الرزاق قاسم ومنتظر عبد الامير ومنتظر محمد وحسين جاسم وزيد تحسين ورضا فاضل وحسين زياد وكرار سعد وعباس علي مسلم وحسين عبدالله لاوندي وعبدالله محمد وامير غانم وحسين خلف وعلي شوقي وحسين حيدر ومصطفى سعدون وعبدالله خلف وعلي جاسم ومحمد منعم.
يذكر ان القرعة أوقعت منتخبنا ضمن المجموعة الاولى لبطولة كاس العرب للشباب إلى جانب تونس والكويت وموريتانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ليوث الرافدين يتوجهون إلى السعودية تحضيراً لكأس العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.