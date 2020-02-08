ليوث الرافدين يتوجهون إلى السعودية تحضيراً لكأس العرب

وقال مدرب المنتخب، قحطان جثير، في بيان للاتحاد، إن "وفد منتخب الشباب يتوجه ظهر اليوم السبت إلى السعودية للدخول في معسكر تدريبي يمتد على مدار سبعة أيام نخوض من خلاله مباراتين وديتين مع المنتخب السعودي للوقوف على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية قبل الدخول في مصاف بطولة كأس العرب المقامة في السعودية".وأوضح، أن "منتخبنا الشبابي خاض مباريات ودية عديدة مع أندية الدوري الممتاز في الأسابيع الماضية"، معرباً عن امله في أن "يحقق لاعبوه نتائج إيجابية مفرحة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب".

وأضاف، أن "لاعبينا يتمتعون بمؤهلات جيدة تمكنهم من تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس العرب"، مبيناً أن "المباريات الودية القادمة مع المنتخب السعودية سوف تكون الأخيرة من أجل الوقوف على مستويات لاعبينا وجاهزيتهم قبيل المشاركة في بطولة كأس العرب للشباب".



وضم الوفد عبد الجليل صالح مديراً اداريا، وقحطان جثير مدربا، ويساعده كل من خالد محمد صبار ومؤيد جودي واحمد جمعة، وحسين جبار مدربا لحراس المرمى، وارشد الساعدي منسقاً اعلاميا، والدكتور بدران عبد الرزاق طبيبا للفريق، وخضير عباس ورياض حسين معالجين، وحميد محسن وعلي بدر وعمار زهير اداريي الفريق، ولحراسة المرمى احمد شاكر ومحمد حسن وحسن حبيب، واللاعبين كل من نهاد محمد وعبد الرزاق قاسم ومنتظر عبد الامير ومنتظر محمد وحسين جاسم وزيد تحسين ورضا فاضل وحسين زياد وكرار سعد وعباس علي مسلم وحسين عبدالله لاوندي وعبدالله محمد وامير غانم وحسين خلف وعلي شوقي وحسين حيدر ومصطفى سعدون وعبدالله خلف وعلي جاسم ومحمد منعم.

يذكر ان القرعة أوقعت منتخبنا ضمن المجموعة الاولى لبطولة كاس العرب للشباب إلى جانب تونس والكويت وموريتانيا.