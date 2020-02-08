بعد تهديده أمن الأطفال... تطبيق جديد ينافس تيك توك بقوّة!

أكدت دراسة جديدة أن تطبيق الوسائط الاجتماعية بايت (Byte) لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، الذي أطلق أخيراً، قد تم تنزيله أكثر من 1.3 مليون مرة في الأسبوع الأول من إطلاقه. يعود السبب في جذب هذا الكم الهائل من المستخدمين كون التطبيق تم إنشاؤه من قبل الشريك المؤسس لشركة Vine، دوم هوفمان (Dom Hofmann).

بعدما تم اطلاقه في 24 كانون الثاني من العام الجاري، أثبت بايت انه الاكثر شعبية بين محبي تطبيقات الفيديوهات القصيرة، وقد أثبت على انه ينافس تطبيق تيك توك، الذي يعاني من خسارة المستخدمين بسبب الأخبار التي اعلنت عن انه يهدد أمن الأطفال ويعرضهم لخطر المتحرشين جنسيا. وقد حذر في الفترة الاخيرة اختصاصيو السلامة الالكترونية من أن تيك توك يجمع بيانات الاطفال ويبيعها.

وفجأة كان لدى المستخدمين تطبيقين لمشاركة مقاطع الفيديو. اذا عليهم استخدام تيك توك؟ أم الانتقال الى بايت "الأكثر أماناً"؟

أعلن دوم هوفمان الشريك المؤسس لمنصة الفيديوهات القصيرة Vine أن تطبيقه الجديد المسمى بايت Byte متاح الآن على iOS و Android بشكل رسمي، وذلك بعد أن كان Byte متاحاً بشكل تجريبي في شهر نيسان من العام 2019.

ويتيح تطبيق بايت الجديد المنافس لتطبيق تيك توك للمستخدمين مشاركة مقاطع فيديو متكررة مدتها 6 ثوان، وذلك على غرار Vine والذي كان لديه عشرات الملايين من المستخدمين، بحيث يمكن للمستخدم تسجيل فيديو جديد مباشرة من الكاميرا في التطبيق نفسه، أو حتى تحميل مقطع فيديو من الهاتف نفسه. وقالت الشركة المطورة للتطبيق أن المستخدمين سيجدون طرقا متعددة للتعبير عن شخصياتهم ومشاركة لحظاتهم.

تشبه واجهة بايت الى حد كبير واجهة TikTok، حيث تم إعداد التطبيقين للقيام بنفس الأهداف بشكل أساسي. اذا يبدو التطبيقان متشابهان إلى أن تبدأ في متابعة المستخدمين الآخرين، فستعرض بايت مجموعة متنوعة من مقاطع الفيديو في صفحة الفيديوهات الحديثة. إذا قمت بالنقر فوق العدسة المكبرة، يمكنك البدء في استكشاف المحتوى. يقوم التطبيق بفرز مقاطع الفيديو ضمن فئات وأقسام مختلفة مثل الفيديوهات الرائجة، أو تلك المصنفة على أنها كوميدية، أو غريبة، أم فيديوهات خاصة بالحيوانات الأليفة، والسحر وغيرها. وكل هذه الاقسام تأتي بديلة من علامات التصنيف المعروفة بالهاشتاغ، والتي يستخدمها تطبيق تيك توك.

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وفقًا لبيانات Sensor Tower، يبدو أن بايت هو الأكثر شعبية في الولايات المتحدة حيث تم تنزيله 912،000 مرة وهو ما يمثل 70٪ من إجمالي عمليات التثبيت. الى ذلك، يشكل المستخدمون في المملكة المتحدة 7٪ من إجمالي عمليات التثبيت، بينما يمثل الكنديون 6٪.

يبدو أن التطبيق أصبح أكثر شعبية بين مستخدمي iOS، فقد شهد 950،000 تثبيت على iOS مقارنة بـ 350،000 فقط على Android.

وتساءل المحللون عن مدى جودة التطبيق في مشهد الوسائط الاجتماعية، وتوصلوا الى نتيجة مفادها ان تطبيق بايت حقق أداء افضل من غيره، مقارنة بارقام التثبيت.

وبحسب بيانات Sensor Tower، إحدى المشكلات التي ستحتاج بايت إلى معالجتها على المدى الطويل هي تحقيق الدخل. اضافة الى ذلك، أشار الموقع الى ان التطبيق لا يحقق أرباحًا كبيرة في الوقت الحالي، لكن في حال قرر الحصول على تمويل في المستقبل، فسيحرص المستثمرون على معرفة كيفية كسب المال من المشروع.

يأتي إطلاق التطبيق الجديد بعد مرور عامين فقط من إعلان المؤسس المشارك لخدمة الفيديوهات القصيرة Vine عن إنشاء خليفة لتطبيق الفيديوهات القصيرة.

في ظل هذه المنافسة الحادة بين التطبيقين المتشابهين، أي تطبيق سيحقق نجاحا أبرز ويعيش أطول؟