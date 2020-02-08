كندا تقاضي إيران بسبب الطائرة الأوكرانية

رفع حقوقيون كنديون، دعوى قضائية ضد إيران بسبب إسقاط طائرة Boeing 737 الأوكرانية، الذي راح ضحيته 176 شخصا في 8 كانون الثاني الماضي.

وأفادت "رويترز"، بأن الحقوقيين طالبوا الجهات الرسمية الإيرانية، في الدعوى الجماعية المقدمة باسم أسر ضحايا الكارثة، دفع تعويضات مالية بقدر لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندي (1.1 مليار دولار أمريكي).

وأشارت الوكالة إلى أن الجهات المدعى عليها هي الدولة الإيرانية ومرشدها الأعلى، علي خامنئي، وقادة في الحرس الثوري الإيراني، بمن فيهم قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، العميد أمير علي حاجي زاده على اعتباره مسؤولا مباشرا عن إسقاط الطائرة.

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ويضم نص الدعوى افتراضا، أن تحطم الطائرة كان "عملا إرهابيا ارتكب عمدا وعن علم".

وتحطمت طائرة Boeing 737 التابعة لـ "خطوط أوكرانيا الجوية الدولية"، في 8 يناير، بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران. وأسفرت الكارثة عن مقتل 176 شخصا كانوا على متن الطائرة، من بينهم 57 كنديا، إضافة إلى مواطني كل من أفغانستان وألمانيا وإيران وأوكرانيا، وبريطانيا والسويد.

وفي 11 كانون الثاني، نشرت هيئة الأركان العامة الإيرانية بيانا اعترفت فيه بأن الطائرة أسقطت بالخطأ بصاروخ إيراني مضاد للجو.