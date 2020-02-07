مقتل طفل في عراضة عشائرية شمال المثنى

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "طفلا يبلغ من العمر ٧ سنوات قتل اليوم، نتيجة رصاصة طائشة من عراضة عشائرية في منطقة الوركاء شمال المثنى".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".