المنافذ تعلن ضبط حاوية محملة بأدوية منتهية الصلاحية في ميناء أم قصر الجنوبي

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن ضبط حاوية محملة بأدوية منتهية الصلاحية في ميناء أم قصر الجنوبي. وذكرت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "منفذ ميناء أم قصر الجنوبي تمكن من ضبط حاوية حجم (40) قدم بداخلها أدوية بشرية منتهية الصلاحية". وأضافت أن "ذلك جاء وفق معلومات مؤكدة من مركز كمرك خور عبد الله وبالتعاون والتنسيق المشترك بين قسم البحث والتحري في الهيأة".



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