النقل: 96 ألف مسافر تنقلوا من والى مطار بغداد الدولي خلال الشهر الماضي

أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الجمعة، أن أكثر من 96 ألف مسافر تنقلوا من والى مطار بغداد الدولي خلال شهر كانون الثاني الماضي.
وقال لعيبي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "عدد الرحلات التي سجلها الناقل الوطني (الشهر الماضي) بلغت 628 رحلة وبنسب امتلاء ايجابية لطائرات الشركة العامة للخطوط الجوية التي قصدت مختلف القطاعات الداخلية والاقليمية والدولية".
وأضاف، أن "إجمالي عدد المسافرين بلغ 96,966 مسافراً توزعوا على الرحلات المغادرة بواقع 45021 مسافراً، في حين بلغ عدد المسافرين القادمين 51945 مسافراً".
وأضاف، أن "إجمالي عدد المسافرين بلغ 96,966 مسافراً توزعوا على الرحلات المغادرة بواقع 45021 مسافراً، في حين بلغ عدد المسافرين القادمين 51945 مسافراً".
وأوضح، أن "النسبة الأكبر للرحلات الخارجية إلى قطاع دبي حيث بلغ عدد المسافرين 10,396 مسافراً، في حين سجل قطاع أربيل أعلى الاعداد الخاصة بالرحلات الداخلية وبواقع 16,896 مسافراً".
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