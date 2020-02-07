رتل عسكري تركي يدخل الأراضي السورية في طريقه إلى إدلب

أفادت وسائل إعلام، الجمعة، بدخول رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية، فيما أشار إلى ان الرتل في طريقه إلى إدلب. وذكرت قناة "الجزيرة"، ان "رتلاً تركياً يضم 100 آلية عسكرية، دخل إلى الأراضي السورية في طريقه إلى عمق محافظة إدلب".

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