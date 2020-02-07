بالصور.. الحبوبي تغص بآلاف المؤيدين لـ 'خطبة المرجعية'

أفاد مراسل الخليج 365، الجمعة، بان الآلاف من المتظاهرين وصلوا إلى ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، تأييداً لخطبة المرجعية الدينية ظهر اليوم. وأكدت المرجعية الدينية العليا في وقت سابق من، اليوم الجمعة، على "وجوب أن تتحمل القوات الأمنية الرسمية مسؤولية حفظ الامن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين"، لافتة الى أن "لا مبرر لتنصلها (القوات الامنية) عن القيام بواجباتها في هذا الاطار".



وشددت على "ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة، فضلا عن القيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني او التدخلات الخارجية".

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