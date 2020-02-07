مرجعية السيستاني: الحكومة الجديدة يجب ان تكون جديرة بثقة الشعب

أكدت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة، فضلا عن القيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني او للتدخلات الخارجية. وقال وكيل المرجعية في كربلاء احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني، إن "المرجعية الدينية قد حدّدت في خطبة سابقة رؤيتها لتجاوز الازمة السياسية الراهنة، وأوضحت أن الحكومة الجديدة التي تحل محل الحكومة المستقيلة يجب أن تكون جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني او للتدخلات الخارجية".



وأضاف الصافي، أن "المرجعية الدينية تؤكد مرة أخرى أنها غير معنية بالتدخل أو ابداء الرأي في أي من تفاصيل الخطوات التي تتخذ في هذا المسار".

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