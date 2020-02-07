الخطوط الجوية يحصد الذهب والفضة في بطولة القوس والسهم العربية للسيدات

رياضة 2020-02-07 | 11:20 المصدر: 304 مشاهدة حقق نادي الخطوط الجوية الرياضي نتائج متميزة في بطولة القوس والسهم ضمن دورة الالعاب الخامسة للاندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في الامارات. وحصدت اللاعبة الاولمبية (رند سعد المشهداني) من نادي الخطوط الجوية الرياضي ذهبية منافسة الدور التأهيلي للقوس الاولمبي الفردي بعد تحقيقها 557 نقطة بالدور الاول والفضية في منافسة مسافة (18.م). فيما احرزت زميلتها الاولمبية فاطمة سعد المشهداني ذهبية القوس المركب فردي بعد ان حققت 567 نقطة.



بدوره هنئ وزير النقل عبد الله لعيبي ووزير الشباب والرياضة احمد رياض ومدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الكابتن كفاح حسن هذا المنجز للمرأة العراقية وهي ترفع اسم العراق عالياً في منصات التتويج. بدوره هنئ وزير النقل عبد الله لعيبي ووزير الشباب والرياضة احمد رياض ومدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الكابتن كفاح حسن هذا المنجز للمرأة العراقية وهي ترفع اسم العراق عالياً في منصات التتويج. المحرر: محمد خليل

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