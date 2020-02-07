اف 16 الإسرائيلية تختبئ خلف طائرة ركاب

افادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن طائرة تقل 172 راكباً كانت تستعد للهبوط كادت أن تتعرض لنيران الدفاع الجوي السوري الذي صد الهجوم الإسرائيلي بالقرب من دمشق، وتم تحويل الطائرة للهبوط في قاعدة حميميم الجوية الروسية.
وجاء في البيان: "بعد الساعة الثانية من صباح يوم امس الخميس شنت أربع طائرات حربية إسرائيلية من طراز F-16 دون دخول المجال الجوي السوري هجومًا مفاجئًا بثمانية صواريخ "جو – أرض" في ضواحي دمشق. وأضافت الوزارة أنه أثناء صد غارة جوية قامت بها القوات الجوية الإسرائيلية، استخدمت القوات الحكومية السورية بنشاط أنظمة الدفاع الجوي.
في الوقت نفسه، كما أظهر تحليل بيانات نظام التحكم الموضوعي للوضع الجوي، أثناء هجوم الطائرات المقاتلة الإسرائيلية على ضواحي دمشق، كانت طائرة ركاب من طراز Airbus-320 على متنها 172 راكبا تستعد للهبوط في مطار دمشق الدولي.
من جهته، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على بيان وزارة الدفاع الروسية بأن الطائرة التي تقل 172 راكبا كادت أن تتعرض لنيران الدفاع الجوي السوري الذي صد الهجوم الإسرائيلي بالقرب من دمشق.
وأعلنت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "ليس لدينا أي تعليق على هذا".
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