السيستاني: يجب ان تتحمل القوات الأمنية الرسمية مسؤولية حماية المتظاهرين ولامبرر لتنصلها

اكدت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، على وجوب أن تتحمل القوات الأمنية الرسمية مسؤولية حفظ الامن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين، لافتا الى أن لا مبرر لتنصلها (القوات الامنية) عن القيام بواجباتها في هذا الاطار.

وقال المرجع الأعلى في كلمة له خلال خطبة الجمعة في كربلاء نقلها عنه معتمد في المحافظة أحمد الصافي، "في الوقت الذي تدين فيه المرجعية الدينية كل الاعتداءات والتجاوزات التي حصلت من أي جهة كانت، وتعزي العوائل التي فقدت احبتها جراء ذلك وتدعو للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل فإنها تؤكد على ما سبق ان اشارت اليه في مناسبة أخرى من انه لا غنى عن القوى الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والاخلال بالنظام العام، فهي التي يجب أن تتحمل مسؤولية حفظ الامن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين، والمحافظة على مصالح المواطنين من اعتداءات المخربين".



وأكد المرجع الاعلى، أن "لا مبرر لتنصلها (القوات الامنية) عن القيام بواجباتها في هذا الاطار، كما لا مسوغ لمنعها من ذلك او التصدي لما هو من صميم مهامها، وعليها أن تتصرف بمهنية تامة وتبتعد عن استخدام العنف في التعامل مع الاحتجاجات السلمية وتمنع التجاوز على المشاركين فيها، وفي الوقت نفسه تمنع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بأي ذريعة او عنوان".