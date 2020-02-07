توقعات بتحول العلامات التجارية العالمية عن السوق الصينية بسبب 'كورونا'

وقال مصطفى غولتيبة رئيس اتحاد مصدري الملابس الجاهزة والمنسوجات في تركيا: "حتى لو تم الحد من انتشار الفيروس، فإن تأثيره على الإنتاج سيستمر ثلاثة أشهر أخرى على الأقل".
وأضاف أن "العلامات التجارية للملابس التي لديها مصنعون في الصين اتصلت بالفعل بالمصنعين الأتراك للحصول على معلومات حول جودة الملابس".
وأشار غولتيبة إلى أن "توقعات زيادة الطلب مرتفعة، وسوف تشهد طلبيات شهري أبريل ومايو المقبلين زيادة كبيرة".
من جهته قال رئيس جمعية صناع الملابس في تركيا، جودت كارا حسن أوغلو، إن زيادة الطلب من الشركات الدولية ستساعد قطاع النسيج والملابس التركي على العمل بكامل طاقته.
وانتشر "كورونا"، الذي ظهر في مقاطعة هوبي وسط الصين في نهاية عام 2019، إلى أكثر من 20 دولة منذ التعرف عليه لأول مرة في ديسمبر الماضي، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ عالمية.
وتعد الصين حاليا أكبر مصدري المنسوجات في العالم، حيث يعمل بهذا القطاع أكثر من 4.6 مليون شخص، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني.
وبلغت صادرات الصين من المنسوجات 37.6% من الإجمالي العالمي في 2018، مسجلة زيادة بنسبة 3.5% عن العام السابق.
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