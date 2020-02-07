اعتقال عصابة متهمة بخطف امرأة في جانب الرصافة من بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، باعتقال عصابة مكونة من اربعة اشخاص متهمة بخطف امرأة في جانب الرصافة من بغداد.
واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "خلال القبض عليهم اعترفوا صراحة بقيامهم بخطف الشخص من خلال ملاحقته بعجلتين وكانوا ملثمين ويحملون اسلحة ناري، واطلقوا العيارات النارية على العجلة، ماادى الى اصطدام المجنى عليه باحد اسيجة الدور السكنيك والذي مكن العصابة من خطفة ومساومة ذويه مقابل مبلع من المال".
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