اخبار العالم / اخبار العراق

اعتقال عصابة متهمة بخطف امرأة في جانب الرصافة من بغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أفاد مصدر أمني، الجمعة، باعتقال عصابة مكونة من اربعة اشخاص متهمة بخطف امرأة في جانب الرصافة من بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوزو، "إن "قوة امنية من مكافحة اجرام بغداد تتمكن من القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين بينهم امرأة لقيامهم بخطف شخص ضمن جانب الرصافة".

واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "خلال القبض عليهم اعترفوا صراحة بقيامهم بخطف الشخص من خلال ملاحقته بعجلتين وكانوا ملثمين ويحملون اسلحة ناري، واطلقوا العيارات النارية على العجلة، ماادى الى اصطدام المجنى عليه باحد اسيجة الدور السكنيك والذي مكن العصابة من خطفة ومساومة ذويه مقابل مبلع من المال".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال عصابة متهمة بخطف امرأة في جانب الرصافة من بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا