اعتقال عصابة متهمة بخطف امرأة في جانب الرصافة من بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوزو، "إن "قوة امنية من مكافحة اجرام بغداد تتمكن من القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين بينهم امرأة لقيامهم بخطف شخص ضمن جانب الرصافة".

واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "خلال القبض عليهم اعترفوا صراحة بقيامهم بخطف الشخص من خلال ملاحقته بعجلتين وكانوا ملثمين ويحملون اسلحة ناري، واطلقوا العيارات النارية على العجلة، ماادى الى اصطدام المجنى عليه باحد اسيجة الدور السكنيك والذي مكن العصابة من خطفة ومساومة ذويه مقابل مبلع من المال".