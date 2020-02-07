الاعرجي يصف القيادات السياسية بـ'البائسة اليائسة'

وقال الاعرجي، في تغريدة له على موقع تويتر، إن قيادات سياسية بائسة يائسة لا تُقدِّر خطورة المرحلة، تعمل بردود الأفعال.

واضاف أن كلُّ ما نتج عن حراكهم السياسيّ خلال الأيام القليلة السابقة لم يصُب في مصلحة العراق.

