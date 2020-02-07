وصف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الجمعة، القيادات السياسية بـ"البائسة اليائسة"، مشيرا الى أن كلُّ ما نتج عن حراكهم مؤخرا لم يصُب في مصلحة العراق.
وقال الاعرجي، في تغريدة له على موقع تويتر، إن قيادات سياسية بائسة يائسة لا تُقدِّر خطورة المرحلة، تعمل بردود الأفعال.
واضاف أن كلُّ ما نتج عن حراكهم السياسيّ خلال الأيام القليلة السابقة لم يصُب في مصلحة العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر الاعرجي يصف القيادات السياسية بـ'البائسة اليائسة' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.