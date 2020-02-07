نائب يتوعد بـ'محاسبة' كل جهة عراقية تحاول تعطيل قرار اخراج القوات الاجنبية

اعتبر نائب عن تحالف سائرون، اليوم الجمعة، ان قرار خروج القوات الاجنبية اتخذ الاطر القانونية والدستورية وجرى التصويت عليه في مجلس النواب، متوعدا بمحاسبة كل جهة عراقية تحاول تعطيل القرار.

وقال صباح الطلوبي العكيلي في حديث لـ الخليج 365، إن "الامريكيين يظنون ان هجمتهم عبر الاعلام القذر ومرتزقتهم ضد الصدر وتياره والجهات الرافضة لوجودهم، سفينة انقاذ لهم لبقاءهم في العراق"، مشددا ان "اصرارنا على خروجهم سيكون اكثر من ذي قبل واشد قوة واسرع باتخاذ كافة الاجراءات وسنحاسب كل جهة عراقية تحاول تعطيل ذلك".



واضاف العكيلي، ان "قرار خروج القوات الاجنبية اتخذ الاطر القانونية والدستورية، وجرى التصويت عليه في مجلس النواب"، معتبرا انهم "يظنون بتحريكهم للخونة التابعين لهم وتحريك وافشال وتفريغ المظاهرات من المتظاهرين السلميين واصحاب الفكر بالتهديد والاغتيالات كما فعلوا بارسال قناصيهم في بداية التظاهرات وخلق حالة الفوضى وعدم الاستقرار في البلد لابقاءه بدون رئيس تنفيذي للوصول الى حكومة طوارئ تابعة لهم".



واكد العكيلي، ان "الامريكيين عليهم ان لايتصوروا بانهم بافعالهم سيعطلون عملنا في المطالبة والاصرار على طردهم من بلادنا، كوننا عراقيين لانحب المحتل ولا الخائن، وهذا ديدن الشرفاء".