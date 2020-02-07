لجنة نيابية: العراق سيشهد هذا العام اكتفاءً ذاتيا لاغلب المحاصيل الزراعية

اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، الجمعة، ان العراق سيشهد اكتفاءً ذاتيا لاغلب المحاصيل الزراعية خلال العام الحالي. وقال الشمري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الخطط المشتركة لوزارتي الزراعة والموارد المائية بدعم ومتابعة مستمرة من اللجنة النيابية ابرزت حالة اكتفاء ذاتي شبه كامل لاغلب المحاصيل الزراعية والنباتية والحيوانية".



واضاف الشمري أن "استمرارية نجاح هذه الخطط واستصلاح اراض جديدة سيدعم خطط اللجنة النيابية المختصة والدولة في استراتيجية دعم المنتح المحلي بالاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض منه"، مشددا على "اهمية رفد موازنة الدولة بايرادات اضافية وعدم الاكتفاء بمورد واحد يتذبذب سعره بين حين واخر وفق الاوضاع الدولية".

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