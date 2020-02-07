نص رسالة اياد علاوي الى أمين عام الامم المتحدة

تنشر الخليج 365، اليوم الجمعة، نص الرسالة التي ارسلها زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي الى امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتيريس بشأن الاحداث التي يشهدها العراق، مؤكدا له انحدار الاوضاع الى مستوى مريع وخطير في البلد، دعاه للتدخل الفوري وايقاف نزيف الدم وحملات القمع والقتل والاغتيال والاختطاف والترويع بحق ابناء الشعب العراقي المنتفض سلمياً. وفي ادناه نسخة من الرسالة:

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