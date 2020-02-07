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بومبيو يجب على الحكومة العراقية تقديم قتلة المتظاهرين الى العدالة

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أدان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحداث التي شهدتها مدينة النجف مساء الاربعاء، داعيا الحكومة العراقية الى تقديم قتلة المتظاهرين الى العدالة.
وقال بومبيو في تغريدة له على موقع التواصل تويتر، "ندين بشدة العنف في النجف"، مشددا أنه "يجب السماح للمتظاهرين السلميين بالتظاهر من أجل حكومة خالية من النفوذ الإيراني دون مواجهة الموت والعنف" على حد قوله.

واضاف بومبيو في تغريدته، يجب الحكومة العراقية "تقديم القتلة إلى العدالة".

وكانت سفارة الولايات المتحدة في بغداد قد ادانت أمس الخميس، "الهجوم الذي حصل في مدينة النجف يوم أمس الاول الأربعاء ( ٥ شباط ) والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من المتظاهرين.

ووجه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، امس الخميس، بالتحقيق في الاحداث التي شهدتها النجف امس.

وكانت ممثلة الأمم المتحدة في بغداد جينين هينيس بلاسخارت قد شددت، في وقت سابق الخميس، على ضمان حماية المتظاهرين السلميين في جميع الأوقات و"ليس بعد فوات الأوان".


كما وصف سفير الاتحاد الاوروبي لدى بغداد مارتن هوت، الاحداث التي شهدتها مدينة النجف امس بأنه "ترهيب وعنف غير مقبول"، داعيا الى "تحديد الجُناة ومحاسبتهم".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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