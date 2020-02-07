الانواء: موجة برد شديدة تبدأ من يوم غد

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أصدرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تقريراً جوياً عن موجة البرد المتوقعة التي ستشهدها محافظات البلاد كافة، مشيرة الى موجة برد شديدة تبدأ من يوم غد وتستمر اربعة ايام.
وقالت الهيئة في تقريرها، ان "البلاد ستتأثر واعتباراً من يوم غد السبت بمنخفض جوي جبهوي قادم من شمال شرق اوروبا ترافقه كتلة هوائية شديدة البرودة وجافة نسبياً".
وأضاف ان "من المتوقع ان تشهد البلاج انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة الصغرى لتصل دون الصفر المئوي بعدة درجات في أماكن متعددة".
وأشار التقرير الى ان "الطقس سيكون غائماً شديد البرودة مع احتمال تساقط الثلوج في الاقسام الشمالية والغربية من البلاد، كما تتساقط الامطار في المنطقة الشمالية وتكون متوسطة الشدة"، متوقعا ان "تستمر هذه الموجة الباردة أربعة أيام".
وأضاف ان "من المتوقع ان تشهد البلاج انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة الصغرى لتصل دون الصفر المئوي بعدة درجات في أماكن متعددة".
وأشار التقرير الى ان "الطقس سيكون غائماً شديد البرودة مع احتمال تساقط الثلوج في الاقسام الشمالية والغربية من البلاد، كما تتساقط الامطار في المنطقة الشمالية وتكون متوسطة الشدة"، متوقعا ان "تستمر هذه الموجة الباردة أربعة أيام".
كما نشرت هيئة الانواء الجوية جدولاً بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة للأيام الثلاثة المقبلة، كما مبين ادناه.
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