اخبار العالم / اخبار العراق

الاتفاق تم.. جستن ميرام الى ريال سالت ليك الأميركي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-02-07 | 07:21

الاتفاق تم.. جستن ميرام الى ريال سالت ليك الأميركي

303 مشاهدة

اتفق مهاجم المنتخب الوطني العراقي جستن ميرام مع فريق ريال سالت ليك الأميركي، ليمثل الفريق في الموسم المقبل 2019/ 2020.
وكان ميرام قد انتهى عقده مع اتلانتا يونايتد بالتراضي في الصيف الماضي، بعدما قضى معه نصف موسم فقط.

وذكر موقع "MLS Soccer" الأميركي، أن "المهاجم الدولي العراقي، جستن ميرام، اتفق مع فريق ريل سالت ليك الأميركي ليمثل الفريق في الموسم المقبل".


وسيكون فريق ريال سلت ليك، هو رابع فريق لجستن ميرام بالدوري الأميركي بعدما مثل اندية كولمبوس كرو واورلاندو واتلانتا يونايتد.

ولعب ميرام 243 مباراة في الدوري الأميركي، حيث سجل 43 هدفًا ونجح بتمرير 37 تمريرة حاسمة.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق تم.. جستن ميرام الى ريال سالت ليك الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا