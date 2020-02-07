الاتفاق تم.. جستن ميرام الى ريال سالت ليك الأميركي

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2020-02-07 | 07:21
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اتفق مهاجم المنتخب الوطني العراقي جستن ميرام مع فريق ريال سالت ليك الأميركي، ليمثل الفريق في الموسم المقبل 2019/ 2020.
وذكر موقع "MLS Soccer" الأميركي، أن "المهاجم الدولي العراقي، جستن ميرام، اتفق مع فريق ريل سالت ليك الأميركي ليمثل الفريق في الموسم المقبل".
وسيكون فريق ريال سلت ليك، هو رابع فريق لجستن ميرام بالدوري الأميركي بعدما مثل اندية كولمبوس كرو واورلاندو واتلانتا يونايتد.
ولعب ميرام 243 مباراة في الدوري الأميركي، حيث سجل 43 هدفًا ونجح بتمرير 37 تمريرة حاسمة.
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