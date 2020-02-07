هندي يغتضب طفلة في حرم السفارة الأمريكية

كشفت السلطات الهندية، الجمعة، عن توقيف رجل يشتبه في أنه اغتصب طفلة تبلغ خمسة أعوام في حرم السفارة الأمريكية في نيودلهي.
وأوضح المحقق أن الفحوص الطبية الأولى أظهرت أن الطفلة تعرضت للاغتصاب. وسرعان ما وضع المشتبه فيه رهن التحقيق بموجب القوانين المتعلقة بجريمة العنف الجنسي بحق القصر والتي تصل عقوبتها إلى الحكم بالإعدام.
وأشار المحقق إلى أن الطفلة كانت تلعب في الخارج حين أخذها المشتبه فيه إلى غرفته، واشتكت الضحية في ما بعد لدى ذويها.
وبحسب وسائل إعلام محلية، حدثت الواقعة يوم السبت في أجنحة الموظفين المحليين الهنود العاملين ضمن بعثة الولايات المتحدة الدبلوماسية في نيودلهي، والمشتبه فيه (25 عاما) وذوو الطفلة يسكنون داخل مجمع الموظفين الهنود الملحق بالبعثة الدبلوماسية.
وسجّلت نحو 34 ألف جريمة اغتصاب في الهند عام 2018، فيما يبدي خبراء اعتقادهم بأنّ هذا الرقم لا يعكس إلا القليل من الجرائم المماثلة بسبب حاجز الصمت في المجتمع.
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