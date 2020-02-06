بالصور.. شموع حول العلم في شوارع النجف

تنشر الخليج 365، صوراً لشوارع النجف وهي تشهد استذكار الشهداء الذين سقطوا ليل امس الاربعاء. وشهدت محافظة النجف يوم امس الاربعاء، مصادمات بين متظاهرين واصحاب القبعات الزرقاء، ادت الى سقوط شهداء وجرحى، ووصل وزير الداخلية ياسين الياسري الى المحافظة للاطلاع على الوضع الامني فيها.

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