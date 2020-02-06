ترامب: الديمقراطيون عرفوا منذ البداية أننا أبرياء لكنهم استمروا بممارساتهم

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، إنه تحمل ما لا يتحمله رئيس آخر، عقب اتهامات له بإعاقة عمل الكونغرس وإساءة استخدام السلطة.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الديمقراطيين "عرفوا منذ البداية أننا أبرياء لكنهم استمروا بممارساتهم".
وأشار ترامب في حديثه حول قضية عزله إلى أن "هذه القضية كانت غير عادلة بالنسبة لي ولعائلتي والبلاد".
وهاجم ترامب في كلمته رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ووصفها بأنها "إنسانة سيئة للغاية".
وصوت الكونغرس الامريكي، امس الاربعاء، على تبرئة الرئيس دونالد ترامب من جميع التهم الموجهة له، فيما اسقط قضية عزله عن السلطة.
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