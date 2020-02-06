صحة الرصافة: سنقاضي جميع المصارف المتلكئة بدفع رواتب الموظفين

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الخميس، التوجه لرفع دعوى قضائية ضد جميع المصارف التي تلكأت بدفع رواتب موظفي الدائرة امام المحاكم المختصة ومقاضاتهم قانونيا.
وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "المصارف تعهدت عند تحويل الرواتب عبر بطاقة الدفع الالكتروني بصرف رواتب الموظفين ضمن التوقيتات المحددة وعدم تأخيرها".
وأضاف الساعدي أن "المصارف نقضت العهد والموقع قانونيا وتأخرت بدفعها رغم وجود شروط جزائية وقانونية في حال تأخر الرواتب عن موعدها المحدد"، مبينا أن "تأخير الرواتب تكرر ولعدة اشهر متتالية عن الموعد المحدد مما يتطلب عدم السكوت".
وأوضح أن "الدائرة وعبر القسم القانوني ستتوجه للمحاكم المختصة وترفع دعاوى قضائية ضد جميع المصارف الحكومية والأهلية المتأخرة بدفع الرواتب للموظفين"، مؤكدا "صحة الرصافة ستقاضيهم قانونيا لمنع تكرار الخرق المتكرر الذي أضر بعمل الموظفين ومصالحهم وخرق اللوائح الإدارية والقانونية".
وأضاف الساعدي أن "المصارف نقضت العهد والموقع قانونيا وتأخرت بدفعها رغم وجود شروط جزائية وقانونية في حال تأخر الرواتب عن موعدها المحدد"، مبينا أن "تأخير الرواتب تكرر ولعدة اشهر متتالية عن الموعد المحدد مما يتطلب عدم السكوت".
وأوضح أن "الدائرة وعبر القسم القانوني ستتوجه للمحاكم المختصة وترفع دعاوى قضائية ضد جميع المصارف الحكومية والأهلية المتأخرة بدفع الرواتب للموظفين"، مؤكدا "صحة الرصافة ستقاضيهم قانونيا لمنع تكرار الخرق المتكرر الذي أضر بعمل الموظفين ومصالحهم وخرق اللوائح الإدارية والقانونية".
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