المرور تحدد موعد افتتاح مجسر ساحة بيروت شرقي بغداد

وذكرت المديرية في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجسر ساحة بيروت سيفتح أمام حركة المركبات هذا اليوم، الساعة العاشرة مساءً".

وأضافت أن افتتاحه جاء "بعد إكمال أعمال الإكساء".

وكانت امانة بغداد قد أعلنت في وقت سابق من، اليوم الخميس، عن افتتاح مجسر ساحة بيروت يوم غد، مؤكدة انجاز اعمال الاكساء الخاصة بالمجسر.

