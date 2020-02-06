منظمة الصحة العالمية: انخفاض عدد المصابين بكورونا في الصين لأول مرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن اليوم الخميس شهد أول حالة لانخفاض عدد المصابين بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" في الصين منذ بدء تفشيه.
وأكد رايان: "من السابق لأوانه الإعلان عن أي توقعات، لأننا ما زلنا في وسط تفش مكثف".
وأوضح المسؤول أن مقاطعو هوبي، التي تعتبر مركزا للوباء، سجلت ارتفاعا مستمرا في عدد حالات الإصابة بالفيروس، لكنه لم يتم رصد مثل هذه الوتيرة في المقاطعات الصينية الأخرى.
وحتى الخميس الحالي، سجلت في الأراضي الصينية أكثر من 28000 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس "كورونا"، بينها 564 وفاة، وقعت غالبيتها في ووهان، كما تم تأكيد وجود أكثر من 220 إصابة ووفاة واحدة جراء هذه السلالة في 24 دولة خارج الصين.
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