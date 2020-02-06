نائب رئيس البرلمان يرد على السفارة الأمريكية بشأن احداث النجف

ردّ نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الخميس، على بيان السفارة الأمريكية بشأن احداث النجف، فيما خاطبها بالقول :"دعوا الشأن العراقي للعراقيين وباشروا بإجلاء قواتكم".

وقال الكعبي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ردّاً على السفارة الامريكية في بغداد بشأن احداث النجف، :"دعوا الشأن العراقي للعراقيين وباشروا باستكمال الترتيبات الكاملة لإجلاء قواتكم من البلاد بأسرع وقت".



وكانت سفارة الولايات المتحدة في بغداد قد ادانت في وقت سابق من، اليوم الخميس، "الهجوم الذي حصل في مدينة النجف الأشرف يوم أمس الأربعاء ٥ شباط والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من المتظاهرين السلميين"، مبينة أنه "من المؤسف أنه لا يزال يُسمح للجماعات المسلحة بانتهاك سيادة القانون بالعراق مع الإفلات من العقاب ضد المواطنين السلميين الذي يمارسون حقهم الديموقراطي في حرية التعبير، بما في ذلك مطالبهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي".

