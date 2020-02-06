الشابندر: علاوي وعد بتبني حماية المتظاهرين وعليه الوفاء بعهوده

اكد السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر، الخميس، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وعد بتبني حماية المتظاهرين وعليه الوفاء بعهوده، مطالباً المتظاهرين بالصمود في الشارع لمساعدته على محاربة الفاسدين.
وقال الشابندر في تغريدة على "تويتر"، إنه "كما وعد رئيس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي في اول ظهورٍ له بتبنّيهم و حمايتهم من كل الوان القبّعات و الهراوات فعلى تنسيقيات التظاهرات السلمية الصمود في الشارع لمساعدته في محاربة الفاسدين و كذلك عليه الوفاء بعهوده معهم".
وتشهد ساحات التظاهر في عدة محافظات حالات عنف وصدامات وقد احتدمت حدة المواجهات في محافظة النجف مما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المتظاهرين كما وأصيب قائد شرطة النجف خلال تلك المواجهات.
وتشهد ساحات التظاهر في عدة محافظات حالات عنف وصدامات وقد احتدمت حدة المواجهات في محافظة النجف مما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المتظاهرين كما وأصيب قائد شرطة النجف خلال تلك المواجهات.
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