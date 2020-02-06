علاوي: لن نكون طرفاً في التشكيلة الحكومية التي جاءت بإرادة خارجية

أكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الخميس، أن ائتلافه لن يكون طرفاً في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي التي قال إنها "جاءت بإرادة خارجية وبحماية المليشيات". وقال علاوي في تغريدة على موقع (تويتر)، إن "الحديث عن تولي المناصب وسط شلال الدم العراقي المتدفق معيب ومخجل ولا يستحق التعاطي معه".

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‫وأضاف: "موقفنا واضح، أعلناه سابقاً ونؤكد عليه اليوم مجدداً، لن نكون طرفاً في هذه التشكيلة الحكومية التي جاءت بإرادة خارجية وبحماية المليشيات، وعلى حساب دماء العراقيين الأبرياء".



وكان علاوي قال، أمس الأربعاء، في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، "لم أعترض على ترشيح محمد توفيق علاوي لكن طريقة مجيئه غير صحيحة"، مضيفاً: "أبلغته أن اسلوبه للوصول إلى رئاسة الوزراء خطأ".



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