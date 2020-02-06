أدانت السفارة الأميركية في بغداد، الخميس، ما وصفته بـ"الهجوم الوحشي" ضد متظاهرين في محافظة النجف، داعيةً الحكومة العراقية إلى وضع حد لما سمته "البلطجة"، فيما حثت المتظاهرين على الحفاظ على سلمية تظاهراتهم.
وأضافت، أنه "يقع على عاتق الحكومة العراقية وقواتها الأمنية وضع حد لهذه البلطجة التي تشمل خطف واغتيال الناشطين المدنيين والصحفيين، وكذلك الضرب واستخدام الذخيرة الحية وحرق الخيام في التظاهرات السلمية، داعيةً الحكومة العراقية إلى "وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة".
وختمت السفارة بيانها بالقول: "نحيي المتظاهرين السلميين لالتزامهم بضبط النفس في مواجهة هذه التكتيكات القاتلة، ونحثهم على الحفاظ على سلمية تظاهراتهم، كما وتؤيد الولايات المتحدة تماماً حقهم الديمقراطي الأساسي في حرية التجمع السلمي والتعبير".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تعلق على احداث النجف: من المؤسف أنه لايزال يُسمح للمسلحين بانتهاك القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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