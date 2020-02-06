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واشنطن تعلق على احداث النجف: من المؤسف أنه لايزال يُسمح للمسلحين بانتهاك القانون

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أدانت السفارة الأميركية في بغداد، الخميس، ما وصفته بـ"الهجوم الوحشي" ضد متظاهرين في محافظة النجف، داعيةً الحكومة العراقية إلى وضع حد لما سمته "البلطجة"، فيما حثت المتظاهرين على الحفاظ على سلمية تظاهراتهم.
وقالت السفارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تدين بشدة الهجوم الوحشي الذي حصل في مدينة النجف الأشرف يوم أمس الأربعاء والذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من المتظاهرين السلميين، من المؤسف أنه لا يزال يُسمح للجماعات المسلحة بانتهاك سيادة القانون بالعراق مع الإفلات من العقاب ضد المواطنين السلميين الذي يمارسون حقهم الديموقراطي في حرية التعبير، بما في ذلك مطالبهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي".

وأضافت، أنه "يقع على عاتق الحكومة العراقية وقواتها الأمنية وضع حد لهذه البلطجة التي تشمل خطف واغتيال الناشطين المدنيين والصحفيين، وكذلك الضرب واستخدام الذخيرة الحية وحرق الخيام في التظاهرات السلمية، داعيةً الحكومة العراقية إلى "وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتقديم مرتكبيها إلى العدالة".

وختمت السفارة بيانها بالقول: "نحيي المتظاهرين السلميين لالتزامهم بضبط النفس في مواجهة هذه التكتيكات القاتلة، ونحثهم على الحفاظ على سلمية تظاهراتهم، كما وتؤيد الولايات المتحدة تماماً حقهم الديمقراطي الأساسي في حرية التجمع السلمي والتعبير".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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