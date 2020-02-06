نائب: علاوي يعيش بازدواجية وعليه التوجه الى المرجعية

اكد النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر، الخميس، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يعيش بازدواجية، فيما دعاه الى التوجه للمرجعية والشارع للضغط على الكتل لمنحه الحرية الكاملة في اختيار كابينته الحكومية.

وقال كوجر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء المكلف للاسف يعيش الان في ازدواجية، فهو من جهة وعد المتظاهرين وطلب منهم ان يستمروا في ضغطهم وانه سياتي بحكومة تكنوقراط وبنفس الوقت فهو يتفاوض مع الكتل السياسية"، مبينا انه "لو كان مكانه لذهب لاختيار شخصيات كفوءة نزيهة ومستقلة وبعيدة عن الكتل السياسية وان اخاطب المرجعية والشارع وطلبت منهم الدعم المباشر".

واضاف كوجر ان "البرلمان والكتل السياسية، لاتستطيع بحال كان هنالك صوت حقيقي من المرجعية والشارع ومطلب بالتصويت على وزراء فنحن على قناعة من تجاربنا السابقة بان الكتل سترضخ لهذا الضغط والمطالبات، على اعتبار ان الكتل السياسية الحالية لم تكن راغبة بتعديل قانون الانتخابات ولم تكن راغبة بانتخابات مبكرة او تغيير الحكومة لكنها رضخت بعد الضغط الجماهيري ودعوات المرجعية"، مشددا على ان "الشارع والمرجعية هما الفيصل وهما قادرين على بناء حكومة مستقلة مهنية بعيدة عن الكتل".

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واكد كوجر، ان "رئيس الحكومة المكلف عليه الطلب من المرجعية بان تدعو الكتل السياسية لعدم الضغط عليه في اختيار مرشحي الحكومة، وان يكون لديه خط مفتوح وساخن مع المتظاهرين للضغط على الكتل للابتعاد عن تشكيلته"، مشددا على انه "دون هذا الطريق فان الكتل لن تتنازل عن مصالحها ومكاسبها بالحكومة".

وكشف مصدر سياسي، اليوم الخميس، قوى سياسية متمسكة بحصتها في الحكومة الجديدة برئاسة محمد توفيق علاوي، فيما اشار الى ان هذه الكتل هددت بعدم منح الحكومة الثقة في البرلمان بخلاف ذلك.