الصينيون يبتكرون روبوتا يأخذ عينات من لعاب المصابين بفيروس 'كورونا'

وذلك بعد تسجيل حالات إصابة الأطباء والممرضات بالفيروس الجديد.

وقالت وكالة "سينخوا" الصينية إن مهمة تصميم الروبوت المذكور أوكلت إلى العلماء في أكاديمية العلوم الصينية وبالخبراء في بعض الهيئات الحكومية.



وأفادت الوكالة بأن الروبوت سيكون عبارة عن يد آلية يمكن التحكم فيها عن بعد وقالت إن الروبوت سيأخذ عينات اللعاب من فم المريض باستخدام مسحة قطنية خاصة، ما سيمنع الأطباء والممرضات من الإصابة بالفيروس.

يذكر أن الصين قد شهدت إصابة 23 ألف شخص بفيروس "كورونا" توفي منهم 490 شخصا. وأغلقت عدة دول، بما فيها روسيا، حدودها أمام القادمين من الصين. وأعلنت السلطات الروسية عن نيتها إعادة مواطنيها المقيمين في الصين إلى الوطن.



وهبطت الأربعاء 5 فبراير في مدينة تيومين بغرب سيبيريا طائرتان حربيتان تحملان 144 شخصا من روسيا وبيلاروس وأرمينيا قادمين من الصين، سيفرض عليهم الحجر الصحي لمدة أسبوعين.