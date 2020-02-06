ما هي فصائل الدم النادرة؟

تختلف فصائل الدم من إنسان إلى الآخر. فالدم سائل لزج أحمر اللون يجري في الأوعية الدموية للجسم، ويتكوّن من خلايا الدم الحمراء وكرات الدم البيضاء، التي تعمل كجهاز مناعي في الجسم وبلازما الدم، كما يساهم الدم في تغذية خلايا الجسم المختلفة ويزودها بالأوكسجين اللازم المحمّل من الرئتين، بالإضافة إلى قيامه بتنظيم حرارة الجسم. تعرفوا إلى فصائل الدم والنادرة منها: فصائل الدم تندرج تحت 4 مجموعات رئيسية وهي: _ الفصيلة A بنوعيها: A- وA+

_ الفصيلة B بنوعيها: B- وB+

_ الفصيلة AB بنوعيها: AB- وAB+

_ الفصيلة O بنوعيها: O- وO+ _ الفصيلة O بنوعيها: O- وO+ فصائل الدم النادرة



إليكم عددًا من فصائل الدم من الأكثر ندرةً إلى الأقل، وفق التقارير الصادرة عن جهات متخصصة في الولايات المتحدة الأميركية: Advertisements

فصيلة الدم B-

فصيلة الدم AB+

فصيلة الدم A-

فصيلة الدمO-

فصيلة الدمB+

فصيلة الدم A+

فصيلة الدم O+ فصيلة الدم AB-فصيلة الدم B-فصيلة الدم AB+فصيلة الدم A-فصيلة الدمO-فصيلة الدمB+فصيلة الدم A+فصيلة الدم O+ فصيلة الدم AB تعدُّ فصيلة الدم AB الأندر في العالم، لذا يُعتبر الأشخاص الحاملون لتلك الفصيلة مميزين، بخاصة كمتبرعين بالدم والبلازما التي تساعد على علاج مشاكل التجلط وإصابات الحروق، كما يعزز امتلاكهم لتلك الفصيلة، من فرص بقائهم على قيد الحياة، لإمكان تقبّلهم للدم المتبرع لهم من أيّ فصيلة أخرى.



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