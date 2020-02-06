رياضة 2020-02-06 | 11:54 1,167 مشاهدة نشر الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، صوراً عن سير العمل في مشروع ملعب الزوراء الرياضي في بغداد. المحرر: محمد خليل

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كانت هذه تفاصيل خبر صور تُسعد جماهير النوارس بعد التطور في اعمال ملعب الزوراء الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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